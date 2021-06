Saint-Julien-d'Ance Saint-Julien-d'Ance Haute-Loire, Saint-Julien-d'Ance Balade à la découverte des arbres et de leurs multiples usages ! Saint-Julien-d’Ance Saint-Julien-d'Ance Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-d'Ance

Balade à la découverte des arbres et de leurs multiples usages ! Saint-Julien-d’Ance, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saint-Julien-d'Ance. Balade à la découverte des arbres et de leurs multiples usages ! 2021-06-27 14:30:00 14:30:00 – 2021-06-27

Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire Accompagnés de Charlie Braesh, animateur nature, nous irons à la rencontre des arbres. Nous aborderons leur mode de vie et leur évolution au fil du temps. lauriane.chautard@sicalahauteloire.org +33 6 82 27 45 88 Accompagnés de Charlie Braesh, animateur nature, nous irons à la rencontre des arbres. Nous aborderons leur mode de vie et leur évolution au fil du temps.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-d'Ance Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Julien-d'Ance Adresse Ville Saint-Julien-d'Ance lieuville 45.30718#3.9107