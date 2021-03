Villeneuve-d'Ascq Espace Concorde Nord, Villeneuve-d'Ascq Balade – A la découverte des arbres Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Balade – A la découverte des arbres Espace Concorde, 24 avril 2021-24 avril 2021, Villeneuve-d'Ascq. Balade – A la découverte des arbres

Espace Concorde, le samedi 24 avril à 10:00

**Samedi 24 avril à 10h, découvrez les arbres près de chez vous et apprenez à les reconnaître lors d’une balade découverte dans la colline des Marchenelles (à partir de 7 ans).** ### Infos et inscriptions * Lieu de départ précisé une fois l’inscription validée.

Inscription via le [formulaire en ligne](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-balade-a-la-reconnai) à partir **du 3 avril 2021.** 03 20 43 19 50 * [ddvascq@villeneuvedascq.fr](http://mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)

Gratuit

