Balade à la découverte de Veauville-lès-Baons Les Hauts-de-Caux, samedi 27 avril 2024.

Avec Régine HAUZAY, passionnée d’histoire locale.

Explorez ce village cauchois à travers les personnages qui ont façonné son histoire. De la construction féodale à la vie au village durant le XXe siècle, déambulez dans Veauville-lès-Baons à la découverte de son passé et de ses principaux monuments l’église Sainte-Austreberthe et son clocher du XVIe siècle, le cimetière et les tombes en marbre de la famille POUYER, le presbytère, la mairie, les anciennes écoles de filles et de garçons, la chapelle Saint-Gilles…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie tourisme@yvetot-normandie.fr

L’événement Balade à la découverte de Veauville-lès-Baons Les Hauts-de-Caux a été mis à jour le 2024-03-30 par Yvetot Normandie Tourisme