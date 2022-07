Balade à la découverte de la vallée glaciaire d’Aulon Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Hautes-Pyrénées

Balade à la découverte de la vallée glaciaire d’Aulon Aulon, 15 juillet 2022, Aulon. Balade à la découverte de la vallée glaciaire d’Aulon

AULON Maison de la Nature Aulon Hautes-Pyrénées Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65 Maison de la Nature AULON

2022-07-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-15 17:00:00 17:00:00

Maison de la Nature AULON

Aulon

Hautes-Pyrénées Aulon Le vendredi 15 juillet venez découvrir comment depuis 300 millions d’années la succession d’évènements géologiques (formation et destruction de roches et de chaînes de montagnes) et climatiques (périodes tropicales et glaciaires) permettent d’expliquer la composition des terrains et les formes du paysage actuel de la vallée d’Aulon. Cette sortie animée par Pierre RENÉ, glaciologue de l’association Moraine est ouverte à tous. Participation libre. Prévoir un pique-nique.

Inscription et renseignements par mail à rnr.aulon@orange.fr ou au 05 62 39 52 34.

Rendez-vous à la Maison de la Nature à 9h, retour vers 17h. rnr.aulon@orange.fr +33 5 62 39 52 34 Maison de la Nature AULON Aulon

dernière mise à jour : 2022-06-30 par Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aulon, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aulon Adresse Aulon Hautes-Pyrénées Réserve Naturelle Régionale d'Aulon, CDT65 Maison de la Nature AULON Ville Aulon lieuville Maison de la Nature AULON Aulon Departement Hautes-Pyrénées

Aulon Aulon Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aulon/

Balade à la découverte de la vallée glaciaire d’Aulon Aulon 2022-07-15 was last modified: by Balade à la découverte de la vallée glaciaire d’Aulon Aulon Aulon 15 juillet 2022 AULON Maison de la Nature Aulon Hautes-Pyrénées Réserve Naturelle Régionale d'Aulon|CDT65

Aulon Hautes-Pyrénées