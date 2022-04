Balade à la découverte de la faune et de la flore au Petit Ballon

Randonnée guidée à la découverte de la Vallée de Munster offrant un bel aperçu de la vallée tant géologique que sur la faune et la flore ainsi que sur l'histoire de la vallée. Durée 2h30 – 6 km Sortie à partir de 8 ans Prévoir de bonnes chaussures et une tenue de marche en fonction de la météo. Chien interdit

