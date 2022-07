Balade à la découverte d’arbres remarquables du Jura alsacien Oberlarg, 2 août 2022, Oberlarg.

Balade à la découverte d’arbres remarquables du Jura alsacien

75 rue de l’Église Oberlarg Haut-Rhin

2022-08-02 14:00:00 – 2022-08-02 17:30:00

Oberlarg

Haut-Rhin

Oberlarg

Suivez François Jaeckel lors d’une balade à la découverte de quelques-uns des plus beaux arbres du département ! Vous découvrirez entre autres des hêtres majestueux plusieurs fois centenaires, le plus vieux chêne du Haut-Rhin ou encore un tilleul à la forme torturée et originale. Vous connaîtrez également leur histoire et apprendrez à les dater ou encore les mesurer…

Inscription obligatoire avant le lundi 1er août.

20 places.

Des hêtres majestueux plusieurs fois centenaires, le plus vieux chêne du Haut-Rhin ou un tilleul à la forme torturée et originale. Comment les dater, les mesurer. Sur réservation.

Suivez François Jaeckel lors d’une balade à la découverte de quelques-uns des plus beaux arbres du département ! Vous découvrirez entre autres des hêtres majestueux plusieurs fois centenaires, le plus vieux chêne du Haut-Rhin ou encore un tilleul à la forme torturée et originale. Vous connaîtrez également leur histoire et apprendrez à les dater ou encore les mesurer…

Inscription obligatoire avant le lundi 1er août.

20 places.

Oberlarg

dernière mise à jour : 2022-07-01 par