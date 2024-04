Balade à la découverte d’Allouville-Bellefosse histoire, légendes, anecdotes et souvenirs Allouville-Bellefosse, samedi 20 avril 2024.

Balade à la découverte d’Allouville-Bellefosse histoire, légendes, anecdotes et souvenirs Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Avec Didier FERAY, conseiller municipal et passionné d’histoire locale.

Percez les secrets du Chêne millénaire d’Allouville-Bellefosse qui règne en maître au cœur du bourg, ainsi que ceux de l’église Saint-Quentin située à côté. Didier FERAY remontrera le temps en compagnie de ceux qui ont marqué l’histoire du village tels que Pierre Belain d’Esnambuc. Il partagera de nombreuses anecdotes et évoquera les confréries d’hier et les associations d’aujourd’hui. Vous en profiterez pour découvrir la Classe des années 50 avec ses tableaux noirs, ses pupitres en bois et les souvenirs d’anciens élèves.

Avec Didier FERAY, conseiller municipal et passionné d’histoire locale.

Percez les secrets du Chêne millénaire d’Allouville-Bellefosse qui règne en maître au cœur du bourg, ainsi que ceux de l’église Saint-Quentin située à côté. Didier FERAY remontrera le temps en compagnie de ceux qui ont marqué l’histoire du village tels que Pierre Belain d’Esnambuc. Il partagera de nombreuses anecdotes et évoquera les confréries d’hier et les associations d’aujourd’hui. Vous en profiterez pour découvrir la Classe des années 50 avec ses tableaux noirs, ses pupitres en bois et les souvenirs d’anciens élèves. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie tourisme@yvetot-normandie.fr

L’événement Balade à la découverte d’Allouville-Bellefosse histoire, légendes, anecdotes et souvenirs Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2024-03-29 par Yvetot Normandie Tourisme