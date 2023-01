Balade à La Carneille avec deux Greeters Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’Évènement: Athis-Val de Rouvre

Balade à La Carneille avec deux Greeters
9 avril 2023
Athis-Val de Rouvre
RDV à la place de la Halle au beurre
LA CARNEILLE

2023-04-09 – 2023-04-09

RDV à la place de la Halle au beurre LA CARNEILLE

Athis-Val de Rouvre

Orne Balade commentée par Claude Guibout dans le charmant village de La Carneille. Elle sera agrémentée de quelques chants appropriés entonnés par Josine Sticker-Mougeolle, aussi Greeter. Le circuit d’1,7 km est balisé par 11 pupitres avec textes et illustrations sur l’histoire de La Carneille. Ce circuit parcourt le coeur du village et le vallon pittoresque du ruisseau de la Gine.

Sur Inscription (places limitées à 6 personnes)
roche-doetre@flers-agglo.fr
+33 2 31 59 13 13

