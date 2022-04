Balade à La Carneille avec 2 greeters Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

2022-07-02 15:00:00

Athis-Val de Rouvre Orne Balade dans le charmant village de La Carneille avec Claude Guibout et Josine Stiker-Mougeolle. Circuit d’1,7 km commenté et agrémenté de quelques chants. Vous découvrirez l’histoire du village. Balade dans le cadre des journées des artistes.

Balade dans le charmant village de La Carneille avec Claude Guibout et Josine Stiker-Mougeolle. Circuit d'1,7 km commenté et agrémenté de quelques chants. Vous découvrirez l'histoire du village. Balade dans le cadre des journées des artistes.

Sur Inscription (places limitées à 6 personnes)

roche-doetre@flers-agglo.fr +33 2 31 59 13 13

