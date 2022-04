Balade à Giverny et Vernon (Eure) Gare Saint Lazare Catégorie d’évènement: Paris

Balade à Giverny et Vernon (Eure) Gare Saint Lazare, 18 avril 2022, . Balade à Giverny et Vernon (Eure)

Gare Saint Lazare, le lundi 18 avril à 09:50

Programme de la journée – Lundi 18 avril : * RdV Paris St Lazare à 9h50, train de 10h12 pour Bonnières, arrivée Bonnières à 11h01 * Boucle vers Giverny et Vernon (rive nord) et retour par la départementale sur la rive sud * Retour : train à Bonnières à 16h58, arrivée Paris ST Lazare à 17h48. Gratuit pour les titulaires du pass navigo zone 1-5. 5 euros pour les autres.

Gratuit

Balade de Vernon à Giverny et Bonnières le Lundi 18 avril (lundi de Pâques) Gare Saint Lazare Gare Saint Lazare Quartier de l’Europe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T09:50:00 2022-04-18T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Gare Saint Lazare Adresse Gare Saint Lazare lieuville Gare Saint Lazare Departement Paris

Gare Saint Lazare Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Balade à Giverny et Vernon (Eure) Gare Saint Lazare 2022-04-18 was last modified: by Balade à Giverny et Vernon (Eure) Gare Saint Lazare Gare Saint Lazare 18 avril 2022 Gare Saint Lazare

Paris