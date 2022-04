Balade à dos dânes Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Balade à dos dânes Mazet-Saint-Voy, 16 avril 2022, Mazet-Saint-Voy. Balade à dos dânes L’Arche de l’Aulagnier 815 route du Lignon Mazet-Saint-Voy

2022-04-16 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-02 L’Arche de l’Aulagnier 815 route du Lignon

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire EUR 15 15 Balade pour enfants à dos d’ânes ou poneys, tenus par les accompagnants. 15 minutes de brossage et 45 minutes de balade. +33 6 47 23 36 80 L’Arche de l’Aulagnier 815 route du Lignon Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse L'Arche de l'Aulagnier 815 route du Lignon Ville Mazet-Saint-Voy lieuville L'Arche de l'Aulagnier 815 route du Lignon Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire

Balade à dos dânes Mazet-Saint-Voy 2022-04-16 was last modified: by Balade à dos dânes Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 16 avril 2022 Haute-Loire Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire