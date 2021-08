Laval Laval Laval, Mayenne BALADE À DOS D’ÂNE Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

BALADE À DOS D’ÂNE Laval, 13 août 2021, Laval. BALADE À DOS D’ÂNE 2021-08-13 – 2021-08-13 Chemin du Château du Bois Gamats Asinerie

Laval Mayenne Laval Venez faire une balade à dos d’âne à la ferme. Accessible aux enfants jusqu’à l’âge de 10 ans, vous partirez faire un tour dans le bois d’une durée de 30 minutes environ.

Tarifs : 9€/âne Balade à dos d'âne info@asinerieduboisgamats.fr +33 6 88 77 25 45 https://asinerieduboisgamats.fr/

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Chemin du Château du Bois Gamats Asinerie Ville Laval lieuville 48.05212#-0.75784