Ce dimanche 27 février, de 15h30 à 17h, l’ânier Gilles Lemaire, originaire du Vexin, propose une promenade insolite avec son âne dans le parc du château d’Auvers-sur-Oise. L’occasion de découvrir le domaine de manière « ludique », décrit l’événement. Réservation obligatoire au 01 34 48 48 59 ou par mail ([jeune.public@chateau-auvers.fr](mailto:jeune.public@chateau-auvers.fr))

Tarifs : 10€ / 7€50 pour les 4-12 ans / Gratuit pour les moins de 3ans.

