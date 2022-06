Balade à deux voix, au fil du temps

2022-07-11 09:00:00 – 2022-07-11 Audrey et Etienne, médiateurs culturels au sein de Direction du Patrimoine Culturel auront le plaisir de vous accompagner lors ce voyage à travers le temps. Au départ de l’Office de Tourisme, partez pour une découverte commentée sur l’histoire de plusieurs sites Istréens avec une approche accompagnée de cartes postales anciennes XXL. Audrey et Etienne, médiateurs culturels au sein de Direction du Patrimoine Culturel auront le plaisir de vous accompagner lors ce voyage à travers le temps. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

