Commune de Meilhan-sur-Garonne, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Un départ en bordure de Garonne et une boucle qui intègre le coeur de bourg, l’incontournable panorama du Tertre et des sites naturels moins fréquentés. Visite guidée par Stéphane Rouquet, guide-conférencier de l’office de tourisme du Val de Garonne.

Gratuit. Sur inscription, au secrétariat de la mairie. RDV à la Halte nautique.

Un départ en bordure de Garonne et une boucle qui intègre le coeur de bourg, l'incontournable panorama du Tertre et des sites naturels moins fréquentés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

