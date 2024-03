Balade à cheval Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Arles, samedi 23 mars 2024.

Balade à cheval Balade à cheval au coeur d’une des plus belles réserves naturelles de Camargue 23 mars – 2 novembre Réserve naturelle des Marais du Vigueirat A partir de 28 €

[C’EST LA REPRISE POUR LA BALADE À CHEVAL] A partir du samedi 23/03, la visite guidée à cheval de 1h, 1h30 ou 2h en compagnie de la manade Coule redémarre au cœur des Marais du Vigueirat

Les circuits se font au pas et sont accessibles aux novices à partir de 8 ans. Découverte des milieux typiques de la Camargue. Au hasard des circuits, possible rencontre des troupeaux de juments et des taureaux Moruchas.

Ce n’est pas seulement une balade à cheval, mais une véritable visite guidée avec des personnes compétentes et passionnées ! Vous serez sensibiliser sur la faune, la flore, les milieux de Camargue, nos traditions culturelles et pastorales.

Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Chemin de l'Etourneau, 13104 Mas-Thibert Arles 13104 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

balade cheval

Marais du Vigueirat