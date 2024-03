Balade à cheval Chemin de l’Etourneau Arles, samedi 23 mars 2024.

Balade à cheval Chemin de l’Etourneau Arles Bouches-du-Rhône

Balade de 1h00 à 2h00 au cœur d’une des plus belles réserves naturelles de Camargue

Visite guidée à cheval de 1h, 1h30 ou 2h en compagnie de la manade Coule, les circuits se font au pas et sont accessibles aux novices à partir de 8 ans. Découverte des milieux typiques de la Camargue. Au hasard des circuits, possible rencontre des troupeaux de juments et des taureaux Moruchas.



• Pas seulement une balade à cheval, mais une véritable visite guidée avec des guides compétentes et passionnées!

• Sensibilisation sur la faune, la flore, les milieux de Camargue, nos traditions culturelles et pastorales.

• Accessibilité à un public novice uniquement au pas paisible des chevaux, notre priorité c’est la découverte en toute tranquillité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-10-31 15:00:00

Chemin de l’Etourneau Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation.mdv@espaces-naturels.fr

L’événement Balade à cheval Arles a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme d’Arles