Alors en route pour 2h à cheval pour profiter des pruniers et cerisiers en fleurs, des jonquilles et des violettes. Nous vous emmenons découvrir la nature qui se réveille. Et quoi de mieux que de la parcourir à cheval ! Balade pour cavaliers confirmés à l’aise aux trois allures. Rdv 14h dans notre écurie de tourisme équestre. Tarif : 40 € Pour vous inscrire appelez nous ! 06 84 35 18 54 Les cavaliers : Adultes uniquement ou Ado G4 Niveau des cavaliers : A l’aise aux 3 allures

Le niveau équestre que vous nous communiquez préalablement à votre inscription, ainsi que vos éléments personnels (taille, poids, infos santé) sont des éléments contractuels : Nous nous réservons le droit de refuser sur place toute personne dont le niveau ou les capacités seraient incompatibles avec le bon déroulement du programme. Dans ce cas, le client ne pourra prétendre à aucune indemnisation. Les chevaux et la sellerie :

Nos chevaux font des randonnées équestres toute l’année sur des destinations diverses et variées: Plaines, moyenne montagne, plages … et sont habitués aux situations courantes de la randonnée équestre. Pour votre confort et votre sécurité la sellerie est composée de selles de grandes qualités de marque Gaston Mercier. Le prix comprend :

La location du cheval et du matériel ( selle tapis bridons)

L’encadrement par une personne diplômée Le prix ne comprend pas :

La licence

Le transport des personnes sur le site de la randonnée

Aucune assurance ou assistance rapatriement n’est incluse dans les balades proposées, mais le client peut souscrire une assurance de son choix couvrant notamment l’assistance rapatriement et les conséquences d’annulation. Annulation : N.B. : Toute annulation à moins de 24h avant le départ, 100% de la prestation Encadrement – Sécurité – Assurances :

Le port de la bombe est obligatoire. Aucune décharge ne sera acceptée. Conseils :

La randonnée équestre nécessité d’avoir une bonne condition physique.

Nous pouvons être amenés à vous demander de descendre de cheval et de marcher pour des questions de sécurité ou pour le bien être de nos équidés.

40 €

Le printemps est bientôt là ! Centre équestre EQUITable 2877 Chemin du Pouy de Touges, 31370 Bérat Bérat

