“Balade à bord de destinée” : contes et légendes du Morvan et du Berry

2022-07-15 16:00:00 – 2022-07-15 17:30:00 Pour les amoureux de la nature et de la navigation ! A la découverte de ces croyances populaires qui nous guident depuis toujours. Jadis, à la campagne, le soir à la veillée, on se racontait des histoires venues de temps lointains… Laissez-vous embarquer!

