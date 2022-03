Balade à Berticot Espace Enfance du Pays de Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Balade à Berticot

Espace Enfance du Pays de Duras, le mercredi 13 avril 2022

Espace Enfance du Pays de Duras, le mercredi 13 avril à 14:00

Nous irons nous promener dans les vignes de Berticot sur le sentier pédagogique afin de découvrir ou redécouvrir nos connaissances de la vigne, de la nature et sa richesse.

Sur inscription – Forfait : Gratuit

Espace Enfance du Pays de Duras 13 Avenue Aristide Briand – 47120 duras Duras Lot-et-Garonne

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T16:00:00

