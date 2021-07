Habère-Poche Habère-Poche Habère-Poche, Haute-Savoie Balade à 2 Voix Habère-Poche Habère-Poche Catégories d’évènement: Habère-Poche

Haute-Savoie

Balade à 2 Voix Habère-Poche, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Habère-Poche. Balade à 2 Voix 2021-07-17 09:30:00 – 2021-07-17 12:00:00 Foyer Nordique et de Loisirs des Moises 76 Route du Mas de l’Epée

Habère-Poche Haute-Savoie Habère-Poche EUR 15 15 L’Irmande la conteuse et sa comparse Christine l’herboriste vous dévoileront le temps d’une balade vers l’alpage, les légendes et les petits secrets des plantes magiques contact@acoeursimples.fr +33 6 13 56 59 46 http://www.acoeursimples.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Habère-Poche, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Habère-Poche Adresse Foyer Nordique et de Loisirs des Moises 76 Route du Mas de l'Epée Ville Habère-Poche lieuville 46.26814#6.46478