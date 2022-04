BALADE # 1 : Milieux humides & biodiversité Wacquemoulin, 30 avril 2022, Wacquemoulin.

BALADE # 1 : Milieux humides & biodiversité Wacquemoulin

2022-04-30 – 2022-04-30

Wacquemoulin Oise Wacquemoulin

5 La Ferme Épicerie vous propose une balade thématique dans la zone humide de Wacquemoulin !

Lors de cette balade commentée par Lucie, ingénieure paysagiste et Pascal, agriculteur, découvrez ce qu’est une zone humide, son importance pour la biodiversité (faune, flore, insectes) et les pratiques agricoles liées à ce type d’espace.

Longueur du parcours : 1,20 km

La balade est suivie d’une dégustation sucrée et salée des produits bio de la ferme : fondants choco-lentilles, financiers aux pois chiches et autres gourmandises inattendues ! Possibilité d’acheter les produits de la ferme après la dégustation. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés (sol humide et pente pour descendre à la zone humide).

Le samedi 30 avril, arrivée à la ferme à 14h (prévoir jusqu’à 18h environ)

Info & réservation obligatoire par e-mail ou téléphone. Nombre de places limité.

Tarif : 7.50 euros/adulte, 5.00 euros/enfant -12 ans

lafermeepicerie@gmail.com +33 6 71 37 96 36

Wacquemoulin

