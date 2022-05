BALAD’ APÉRO MADE IN DOUZENS Douzens Douzens Catégories d’évènement: Aude

2022-05-08

Douzens Aude Douzens Les amis, la famille, les enfants, tout le monde est bienvenu à la balad’Apéro.

Rendez vous Dimanche 8 mai à partir de 10H.

Balade libre, 4 km, 5 arrêts dégustation : 10€.

Domaines viticoles présents : Sainte Marie des Crozes, Domaine Régazel, Château de Fontenelles, Colline de l’hirondelle, Domaine Py.

Restauration du midi par le restaurant l’art&gourmand.

Départ de la balade et restauration au Lac de Douzens. https://www.facebook.com/madeindouzens/ Douzens

