le samedi 26 mars à 20:00 Gratuit

Loin de l’effervescence de la journée, découvrez et appréciez la faune nocturne. Rapaces, vers luisants et autres espèces n’auront plus de secrets pour vous. Etang de la Canteraine Rue de la Canteraine Haubourdin Haubourdin Nord

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T22:00:00

