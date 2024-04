Bala Funk Bibliothèque Nelson-Mandela – Pantin, vendredi 3 mai 2024.

Bala Funk **Danse hip hop avec Smaïl Kanoute**

En partenariat avec les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis Vendredi 3 mai, 18h30 Bibliothèque Nelson-Mandela – Pantin

Début : 2024-05-03T18:30:00+02:00 – 2024-05-03T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-03T18:30:00+02:00 – 2024-05-03T19:30:00+02:00

A l’occasion des J.O 2024 et de l’entrée du breakdance comme discipline olympique, les bibliothèques de Pantin s’associent aux RCI. Elles accueillent avec le Théâtre du Fil de l’Eau et le centre culturel Nelson Mandela, l’artiste danseur et chorégraphe, Smaïl Kanouté et sa nouvelle création Bala Funk.

Une résidence est prévue sur le plateau du théâtre et du centre culturel, avec restitution publique et échanges avec les artistes.

Au programme, plusieurs rendez-vous avec l’artiste et d’autres spécialistes du mouvement hip-hop.

Bibliothèque Nelson-Mandela – Pantin ,

Saison culturelle #3