Bal Winter Party Saint-Affrique, samedi 17 février 2024.

Bal Winter Party Saint-Affrique Aveyron

Le Podium Equinoxe débarque dans votre ville avec son Dj Sébastien B pour un set explosif. Plongez vous dans une ambiance Urban, Afro, Latino, shatta et Electro, Techno…

DJ Officiel du podium EQUINOXE

Dj depuis plus de 15 ans, Sébastien B mixe un son » electro vs Urban dans les clubs du sud-ouest et les fêtes locales, mais aussi en première partie de Dj Bens(numéro 1 Dj Urban), Sound of Legend, Adrien toma, Maeva carter, Dj Fou, Matt de Fun radio, Trinix, etc.

Venez découvrir cette ambiance unique !

✓ Snapchat djequinoxe

✓ Facebook https://www.facebook.com/djsebastienbibal5 EUR.

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie cofesa@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17



L’événement Bal Winter Party Saint-Affrique a été mis à jour le 2024-01-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT