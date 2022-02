bal Tricoté salle des fêtes,Juvigny les Vallées (50)

salle des fêtes, Juvigny les Vallées (50), le samedi 12 mars à 20:30

L'idée du bal tricoté est de faire le lien entre 5 élémentscomplémentaires qui animeront la soirée ( surprise ! )● Audition de l'atelier de Jean François Vrod 20 mn~● Ouverture du bal avec le trio « Sul'bi Sul'bout »● Une petite séquence à danser de Jean François Vrod en solo● Prise en main du bal par les élèves de violon trad de l'écoledes arts de Mortain. 30 mn ~● Plat de résistance proposé par le Trio à 4 étendu à quelques« croisements expérimentaux ».

5€

avec Sul’bi Sul’bou, TRIO A4 et jean françois vrod salle des fêtes,Juvigny les Vallées (50) 13, La Fortais salle des fêtes, 50520 Juvigny les Vallées, France

