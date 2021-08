Bal Trap – La Contrebande Le Carreau du Temple, 5 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 15h à 15h30

gratuit

Dans le cadre du festival Les Traversées du Marais, assistez à une performance acrobatique haute en couleur !

Ils sont six acrobates, une femme, cinq hommes ; ils sont jeunes, ils sont joueurs, et d’une précision infaillible à la bascule coréenne. L’amusement qui règne entre eux, palpable et contagieux, drape d’allégresse cette performance impeccable.

En trente minutes montre en main pour une succession échevelée de morceaux de bravoure technique et artistique, Bal Trap emporte son public dans une vertigineuse envolée de corps et d’objets. Écrites à l’image d’un ballet faussement anarchique, les projections et propulsions ne cessent de surprendre et d’émerveiller, entre rafales de balles, dangereux jeux de fléchettes, voltige à la bascule, performances aériennes et chutes hilarantes – auquel l’un des membres de l’équipée semble condamné. Les six interprètes jouent avec tout ce qui les entoure, dans l’énergie du collectif et la joie d’être ensemble. À l’appui d’une maîtrise sidérante de l’équilibre, des envols, des réceptions, ils peuvent s’autoriser une belle marge d’autodérision, c’est pourquoi ils en profitent et nous en font profiter. Le fin canevas de la mise en scène, la musique entraînante et la scénographie minimale, au service de la pièce, adaptées à la grande Halle du Carreau du Temple pour la circonstance, gagent de faire de cette performance unique un moment radieux et éclatant.

Mise en scène : La Contrebande – Acrobates : Jacob Auzanneau, Florian Bessin, Simon Cheype, Antoine Cousty, Hugo Moriceau, Lluna Pi

Production déléguée : La Contrebande | Avec le soutien de : La Gare à Coulisse

♦♦♦

Les Traversées du Marais

Festival initié par les acteurs culturels du réseau Marais Culture +, Les Traversées du Marais invite des artistes de renom à habiter de leurs œuvres, vivantes ou plastiques, les ruelles, cours intérieures et joyaux architecturaux du Haut et du Bas Marais, pendant tout un week-end, à compter du vendredi soir. Une promenade artistique et patrimoniale unique en son genre.

Chaque année, les 25 opérateurs dédient un fil rouge à la déambulation donnée à vivre. Le thème de la Renaissance a été choisi pour penser cette édition particulière, celle d’un retour à la vie culturelle. En écho aux épreuves traversées ensemble dans le champ artistique – organisateurs, artistes, publics -, les équipes des Traversées du Marais rêvent de réveil et s’attachent à souligner la reconnaissance mutuelle que tous se doivent, et le plaisir de se retrouver. Sous le signe de l’utopie, en réponse à la noirceur et au fatalisme du terme “dystopie” devenu si usité dans les médias comme dans la rue, le festival en propose un contrepoint ouvertement euphorique.

