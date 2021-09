Saulx-les-Chartreux SIAVHY Essonne, Saulx-les-Chartreux Bal Trap – Compagnie La Contrebande SIAVHY Saulx-les-Chartreux Catégories d’évènement: Essonne

Saulx-les-Chartreux

Bal Trap – Compagnie La Contrebande SIAVHY, 18 septembre 2021, Saulx-les-Chartreux. Bal Trap – Compagnie La Contrebande

SIAVHY, le samedi 18 septembre à 16:30

BAL TRAP c’est une partie de 30 min en direct. BAL TRAP c’est 6 acrobates qui se retrouvent sur un terrain de jeu, ils décident de jouer avec ce qui les entoure en s’orientant souvent vers le risque. BAL TRAP comme un Bal Trad de guinguette avec feu d’artifice, un spectacle de précision à base de lancés et de propulsions, pensé comme un ballet de corps et d’objets aiguisés. Rattrapes de balles et projections en rafales. BAL TRAP c’est un groupe uni d’individus aux personnalités différentes. Ce n’est pas une compétition. BAL TRAP c’est franchir la ligne ensemble. Durée : 30 minutes Tout Public Le Samedi 18 Septembre à 16h30 Rendez vous au SIAVHY – 12 Avenue Salvador Allende, 91160 Saulx-les-Chartreux Spectacle en partenariat avec le SIAHVY dans le cadre de leur journée portes ouvertes. Retrouvez le programme de cette journée sur siahvy.org

Accès libre

Cirque SIAVHY 12 Avenue Salvador Allende, 91160 Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Saulx-les-Chartreux Autres Lieu SIAVHY Adresse 12 Avenue Salvador Allende, 91160 Saulx-les-Chartreux Ville Saulx-les-Chartreux lieuville SIAVHY Saulx-les-Chartreux