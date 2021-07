BAL TRAP – COMPAGNIE LA CONTREBANDE Le Mans, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Le Mans.

Ecole élémentaire Clairefontaine 170 Rue Prémartine

Le Mans Sarthe

Festival Soirs d’été. Bal Trap, comme un bal trad’ de guinguette avec feu d’artifice, un spectacle de précision, à base de lancers et de propulsions. Pensé comme un ballet de corps et d’objets aiguisés. Rattrape de balles et projections en rafales. Bal Trap, un jeu, des défis, cap ou pas cap. Genre : Cirque. Tout public. Durée : 30 min.

