Castelnau-Barbarens Village Castelnau-Barbarens, Gers Bal traditionnel Village Castelnau-Barbarens Catégories d’évènement: Castelnau-Barbarens

Gers

Bal traditionnel Village, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Castelnau-Barbarens. Bal traditionnel

Village, le samedi 18 septembre à 21:30

Bal traditionnel à 21h30 avec le groupe Marc et ses Coussins, au Château de Saint-Guiraud ; précédé d’une initiation aux danses traditionnelles à 20h sur le même lieu. Petite buvette sur place lorondeu.com

Entrée libre, un contrôle pass sanitaire ou une jauge pourra être mis.e en place en fonction de la législation courante

Bal traditionnel. Village 32450, Castelnau-Barbarens Castelnau-Barbarens Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T21:30:00 2021-09-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-Barbarens, Gers Autres Lieu Village Adresse 32450, Castelnau-Barbarens Ville Castelnau-Barbarens lieuville Village Castelnau-Barbarens