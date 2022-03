bal traditionnel Salla la Salangane,L’Épine (85)

Salla la Salangane, L’Épine (85), le samedi 30 avril à 21:00

21 heures Les Canards Sauvages 21 h 45 Maurice rondes chantées 22 h Les Boulimers 22 h 45 Maurice, rondes chantées 23 h Les Canards Sauvages 23 h 45 final, le boeuf avec les invités *source : événement [bal traditionnel](https://agendatrad.org/e/35889) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Orchestres > Les Canards Sauvages > Les Boulimers > Et Invités et Les Boulimers Salla la Salangane,L’Épine (85) 9, Avenue de la Liberté Salla la Salangane, 85740 L’Épine, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T21:00:00 2022-04-30T01:00:00

