Bal traditionnel Saint-Jean-d’Angély
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Bal traditionnel Saint-Jean-d’Angély, samedi 20 janvier 2024.
Bal traditionnel Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-01-20
fin : 2024-01-20 21:00:00
L’amuse folk vous propose un bal traditionnel.
EUR.
Salle Aliénor d’Aquitaine
Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Mise à jour le 2024-01-13 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme
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