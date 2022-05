Bal Traditionnel Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Bal Traditionnel Parthenay, 25 mai 2022, Parthenay. Bal Traditionnel Parthenay

2022-05-25 – 2022-05-25

Parthenay Deux-Sèvres Bal traditionnel organisé par “Vivre au Pays” avec la participation des musiciens de l’Ecole de Musique de Parthenay-Gâtine. Bal traditionnel organisé par “Vivre au Pays” avec la participation des musiciens de l’Ecole de Musique de Parthenay-Gâtine. +33 5 49 64 03 45 Bal traditionnel organisé par “Vivre au Pays” avec la participation des musiciens de l’Ecole de Musique de Parthenay-Gâtine. Bal trad

Parthenay

dernière mise à jour : 2022-05-20 par OT Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Ville Parthenay lieuville Parthenay Departement Deux-Sèvres

Parthenay Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/

Bal Traditionnel Parthenay 2022-05-25 was last modified: by Bal Traditionnel Parthenay Parthenay 25 mai 2022 Deux-Sèvres Parthenay

Parthenay Deux-Sèvres