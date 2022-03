Bal traditionnel hommage à Alain Mignot Brassy, 9 avril 2022, Brassy.

Bal traditionnel hommage à Alain Mignot Brassy

2022-04-09 17:30:00 – 2022-04-09

Brassy Nièvre Brassy

Organisé par “Clin d’œil”

“Le Morvan, une terre de transmissions”

Deux événements autour des danses et musiques traditionnelles.

17h30 ” Le bal contre-attaque – Pour en finir avec la danse”

Conférence gesticulée avec Christophe Apprill ( danseur et sociologue )

20h30 Concert – Bal Trad / Hommage à Alain Mignot (par ses amis musiciens)

Musiciens présents : La Croix Feuillée, Alain Chatry, Gilles Kusmeruk, Amaury Babault, Michel Nioulou, Gilles Lauprêtre, Anaïs Beauvais-Hardion, Yves Cranga, François Tillerot, Martine et Sylvain Mathieu, Nathalie Joachim, Agnès et Nicolas Guy

