Bal Traditionnel et initiation aux danses béarnaises Badefols-sur-Dordogne Badefols-sur-Dordogne Catégories d’évènement: BADEFOLS SUR DORDOGNE

Dordogne

Bal Traditionnel et initiation aux danses béarnaises Badefols-sur-Dordogne, 7 mai 2022, Badefols-sur-Dordogne. Bal Traditionnel et initiation aux danses béarnaises Salle des fêtes Le Bourg Badefols-sur-Dordogne

2022-05-07 – 2022-05-07 Salle des fêtes Le Bourg

Badefols-sur-Dordogne Dordogne 16h – 18h : initiation aux danses béarnaises et basques (3€), par Danièle.

19h – 20h : auberge partagée (Apporter ses couverts, sa boisson et sa spécialité Maison).

20h30 : bal trad avec Hastapen puis Les Voisins. Entrée à 7€, gratuité pour les mineurs. Buvette. Réservation nécessaire pour le stage, et conseillée pour le bal. 16h – 18h : initiation aux danses béarnaises et basques (3€), par Danièle.

19h – 20h : auberge partagée (Apporter ses couverts, sa boisson et sa spécialité Maison).

20h30 : bal trad avec Hastapen puis Les Voisins. Entrée à 7€, gratuité pour les mineurs. Buvette. Réservation nécessaire pour le stage, et conseillée pour le bal. +33 6 78 12 61 68 16h – 18h : initiation aux danses béarnaises et basques (3€), par Danièle.

19h – 20h : auberge partagée (Apporter ses couverts, sa boisson et sa spécialité Maison).

20h30 : bal trad avec Hastapen puis Les Voisins. Entrée à 7€, gratuité pour les mineurs. Buvette. Réservation nécessaire pour le stage, et conseillée pour le bal. Asso

Salle des fêtes Le Bourg Badefols-sur-Dordogne

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: BADEFOLS SUR DORDOGNE, Dordogne Autres Lieu Badefols-sur-Dordogne Adresse Salle des fêtes Le Bourg Ville Badefols-sur-Dordogne lieuville Salle des fêtes Le Bourg Badefols-sur-Dordogne Departement Dordogne

Badefols-sur-Dordogne Badefols-sur-Dordogne Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/badefols-sur-dordogne/

Bal Traditionnel et initiation aux danses béarnaises Badefols-sur-Dordogne 2022-05-07 was last modified: by Bal Traditionnel et initiation aux danses béarnaises Badefols-sur-Dordogne Badefols-sur-Dordogne 7 mai 2022 Badefols-sur-Dordogne Dordogne

Badefols-sur-Dordogne Dordogne