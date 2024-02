Bal traditionnel Entraygues-sur-Truyère, vendredi 18 octobre 2024.

Tous les 3ième vendredi du mois (sauf aout), venez danser toutes les danses traditionnelles avec Folkentrad et groupes invités.

Plusieurs types de danse Polka, Masurka, Valse, Bourrées, Scottish etc.

Repas possible à 20h (15€/personne avec entrée, plat et dessert).

Sur réservation au 05 65 44 40 62. EUR.

Début : 2024-10-18

fin : 2024-10-18

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

