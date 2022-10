Bal traditionnel des familles

Bal traditionnel des familles, 27 octobre 2022, . Bal traditionnel des familles



2022-10-27 17:30:00 17:30:00 – 2022-10-27 19:00:00 19:00:00 Un bal pour tous à partager. L’occasion d’une initiation aux danses traditionnelles par le CMDT43.

Inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville