Bal trad – Un bout de La p’tite aventure – Nonards Salle des fêtes, Nonards (19) Nonards, samedi 4 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-05T00:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-05T00:30:00+02:00

L’école de musique Accords de Beaulieu sur Dordogne / Vayrac propose un bal trad avec « Un bout de la p’tite aventure », version duo de « La P’tite Aventure » qui est un trio Cantal-Lot-Aveyron composé de Luc, Mat et Guillaume !

Pour ce bal à la salle des fetes de Nonards (19), Luc Vaillant et Mat Pepper vont se retrouver pour un bal trad/folk énergique et sensible, aux sonorités originales (flûtes, trompette, cornemuses, guitare) pleines de complicité !

19h : initiation danses de bal

20h : food truck + buvette

21h : BAL !

Boeuf en fin de soirée ^^ !

Salle des fêtes, Nonards (19) Salle des fêtes, 19120 Nonards, France Nonards 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

