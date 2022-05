Bal trad Total Festum 8,Rue de l’Abbé Duclos,Saint-Girons (09)

Bal trad Total Festum 8,Rue de l’Abbé Duclos,Saint-Girons (09), 3 juin 2022, . Bal trad Total Festum

8, Rue de l’Abbé Duclos, Saint-Girons (09), le vendredi 3 juin à 20:30

20H30 Ecole St-Lizier Calendreta du Couserans Consorani Biroussans Liadoures Tradadou ……….. *source : événement [Bal trad Total Festum](https://agendatrad.org/e/36192) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

organisé par Les Biroussans 8,Rue de l’Abbé Duclos,Saint-Girons (09) 8, Rue de l’Abbé Duclos, 09200 Saint-Girons, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:30:00 2022-06-03T00:30:00

Détails Autres Lieu 8,Rue de l'Abbé Duclos,Saint-Girons (09) Adresse 8, Rue de l'Abbé Duclos, 09200 Saint-Girons, France lieuville 8,Rue de l'Abbé Duclos,Saint-Girons (09)

8,Rue de l'Abbé Duclos,Saint-Girons (09) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//