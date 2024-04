Bal trad sur le larzac avec Tradosphère La Chapelle Café Mas Raynal, Cornus (12) Cornus, dimanche 5 mai 2024.

Bal trad sur le larzac avec Tradosphère avec Tradosphère Dimanche 5 mai, 17h00 La Chapelle Café Mas Raynal, Cornus (12) 7 €

Début : 2024-05-05T17:00:00+02:00 – 2024-05-05T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T17:00:00+02:00 – 2024-05-05T21:00:00+02:00

Tradosphère propose un bal trad riche et diversifié, sur un répertoire voyageur qui explore les musiques du monde, de l’Europe à l’Afrique de l’Ouest, de l’océan indien à l’Amérique du sud, et toujours au service des danses trad de France et alentour. Un délicieux moment de danse partagée. 8 musicien.ne.s-chanteur.euse.s, à l’accordéon chromatique, violon, basse, percussions digitales, flûte traversière, clarinette, clarinette basse, guitare, charangoPour découvrir Tradosphère : https://www.tradosphere-florac.fr/ecouter/ Cela se passera dimanche 5 mai au bistrot la Chapelle Café Mas Raynal, de 17h à 20h. Buvette et restauration possible sur placePAF : 7 €Le bal se déroulera en extérieur, avec repli en intérieur prévu en cas de pluie.

La Chapelle Café Mas Raynal, Cornus (12) Lieu-dit Le Mas Raynal, 12540 Cornus, France

baltrad balfolk