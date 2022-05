Bal trad Salle polyvalente des allées du château,Saint-Auvent (87)

Salle polyvalente des allées du château, Saint-Auvent (87), le samedi 22 octobre à 21:00

Bal Folk organisé par la Sendarela lemosina avec le groupe Musiqu’à Deux. Répertoire du Limousin, du Berry, de Bretagne, des Landes et Béarn, mais aussi de Suède, des Appalaches, de Louisiane, de Galice et bien d’autres… *source : événement [Bal trad](https://agendatrad.org/e/36225) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

participation libre

2022-10-22T21:00:00 2022-10-22T01:00:00

