Bal trad’ Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire

Bal trad’ Salle polyvalente, 30 avril 2022, Saint-benoit-sur-loire. Bal trad’

Salle polyvalente, le samedi 30 avril à 20:30

Venez participer à cette animation incontournable autour d’un bal trad ! Le comité des fêtes de Batilly organise son bal trad en partenariat avec le Mille Clubs de Bonny-sur-Loire. Au programme : Thiennet et Thomas, un duo aux inspirations Jazz parfois classiques pour une danse cadencée. En 2e partie Rémi Geffroy avec sa formation de sept musiciens Odysseus fera voyager le public avec une musique rythmée. Tous en piste ! Participez à cette soirée autour de la danse traditionnelle avec deux formations : Tiennet et Thomas, Rémi Geffroy et sa formation Odysseus. Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Ville Saint-benoit-sur-loire lieuville Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire

Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit-sur-loire/