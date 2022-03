Bal trad Salle La Grange – Le bourg,Eyjeaux (87)

Salle La Grange – Le bourg, Eyjeaux (87), le dimanche 22 mai à 15:30

Le programme : Repas partagé dans la salle des fêtes mise à disposition par la mairie d’eyjeaux – 11h 30 / 15 h 00 . buvette tenue par une association locale mini bal Trad 15 h 00 / 18 h 00 le Trio Ondes d’Oc : Accordéon chromatique phil – Violon léo – guitare jeff répertoire de nos régions ainsi que des pays voisins ! bourrée -mazurka -scottish – cercle – valse asymétrique – mixer – andro – ballade irlandaise -chapeloise- tarentelles ……. Venez vous dérouiller les gambettes et partagager un moment de convivialité ! *source : événement [Bal trad](https://agendatrad.org/e/35820) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

prix libre et conscient

avec Ondes d'OC

