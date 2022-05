bal trad salle des fêtes,Villedieu-sur-Indre (36)

salle des fêtes, Villedieu-sur-Indre (36), le samedi 11 juin à 20:30

Musique trad atypique MANQUAB, capable de tout, ou presque… Né de l’envie de mélanger la musique Afro-Orientale avec les airs du Centre-Ouest, le quartet a poussé le vice jusqu’en Amérique du Sud. Mélange des mélanges, un miroir dans un autre, influence sur influence. Percussions africaines, accordéon, bouzouki, cuatro… oui, mais au côté de la basse et de la guitare électrique. Un air du Berry, un air du Poitou, un air du Limousin : au confins des trois régions, ils y incorporent une touche du Brésil, du Maghreb ou d’Afrique de l’Ouest. Compositions au sens plastique du terme, c’est à dire de la matière, mouvante, tonale ou atonale, entre création et tradition. *source : événement [bal trad ](https://agendatrad.org/e/36467) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

gratuit

avec Manquab'

2022-06-11T20:30:00 2022-06-11T00:30:00

