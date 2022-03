Bal trad’ Salle des fêtes,Puymirol (47)

Salle des fêtes, Puymirol (47), le samedi 14 mai à 21:00

21h: Bal organisé à la suite d’un stage de Branles de la vallée d’Ossau avec **Los Escamplihats**: Le groupe est avant tout influencé par la culture gasconne d’où il puise une part importante de son répertoire mais par des cultures d’origines diverses, Auvergne, Pays basque, Béarn, Limousin Irlande… Ce sont 6 amis réunis sur scène pour le plaisir de vous faire danser scottish, mazurka, branles, sauts, fandangos, bourrées et bien d’autres. **Les élèves musiciens de Culturas d’Oc introduiront le bal** Contact: 06 74 80 81 76 ou foyerrural47.stmaurin@gmail.com *source : événement [Bal trad’](https://agendatrad.org/e/35848) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 € ou 6€ tarif réduit

