salle des fêtes, La Capelle-Bleys (12), le samedi 26 mars à 21:00

DEUX GROUPES POUR CE BAL TRAD: **”les 12 viloloneux”** **”KITCHAàCLAOU orchestrad”** **Un stage de danse trad l’après midi (se renseigner auprès des organisateurs)** *source : événement [bal trad](https://agendatrad.org/e/35465) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5 euros

