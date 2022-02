Bal Trad Salle des fêtes de Gazinet,Cestas (33)

Bal Trad Cadansa et Trad’Eridéra Rens 06 31 09 26 33 r *source : événement [Bal Trad](https://agendatrad.org/e/35279) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T23:30:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes de Gazinet,Cestas (33) Adresse 23, Avenue de la Gare Salle des fêtes de Gazinet, 33610 Cestas, France lieuville Salle des fêtes de Gazinet,Cestas (33)

