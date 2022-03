Bal trad Salle des fêtes de Cestas Gazinet,Cestas (33), 2 avril 2022, .

Bal trad

Salle des fêtes de Cestas Gazinet, Cestas (33), le samedi 2 avril à 20:30

Lors de ce bal, les groupes « Hastapen », « Bal ‘À’ Fond » vous feront danser sur des airs traditionnels gascons, basques, poitevins, celtiques et d’ailleurs… Bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous. N’hésitez pas à venir en famille ou avec des amis. De 16h30 à 18h30 : stage de danses animé par Danièle et Dany avec au programme des danses du répertoire Basque et Gascon (Possibilité d’apporter son repas). Stage: 4€ Bal : 6€ Stage et bal : 8€ *source : événement [Bal trad](https://agendatrad.org/e/35706) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

6 euros le bal

avec Bal à fond et Hastapen

Salle des fêtes de Cestas Gazinet,Cestas (33) 1-2, Place de la République Salle des fêtes de Cestas Gazinet, 33610 Cestas, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T00:30:00