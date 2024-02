Bal trad Chemin d’Uzu Saint-Martin-de-Sanzay, samedi 9 mars 2024.

Bal trad Chemin d’Uzu Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres

Dans une ambiance musicale et festive, laissez-vous entraîner par le traditionnel Bal Trad’ organisé chaque année vers le printemps ! Un bal porté par le son, le swing et la cadence de ses musiques, accordéon diatonique à la main et «une goule» au service de la danse. Benoit Guerbigny accompagné des élèves de l’école d’Argenton l’Église, débuteront la soirée, partageront et présenteront à leurs parents et aux curieux le fruit de leur travail suite aux interventions en musique et en danses traditionnelles. Puis place à Braçaie, ensemble de pratiques collectives en musiques traditionnelles Nord Deux-Sèvres et de violons de Poitiers. La soirée se clôturera avec Bargainatt, quartet puisant ses inspirations dans les danses de diverses régions de France propose un voyage aux multiples couleurs et influences, plein d’énergie et de fraîcheur. EUR.

Chemin d’Uzu A la salle des fêtes de la Ballastière

Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09



